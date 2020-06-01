Вылечить зубы на средства регионального маткапитала — хорошая новость для многодетных семей

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:16:24+03:00

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Беременность, роды и грудное вскармливание — эти прекрасные, наполненные невероятными эмоциями моменты в жизни женщины порой не лучшим образом отражаются на состоянии зубов.

Как утверждают стоматологи, заболевания зубов и воспаление десен у женщины во время беременности могут обостряться. Это связано с гормональной перестройкой в организме и нагрузкой на иммунную систему будущей мамы, в результате чего микроорганизмы в полости рта начинают размножаться быстрее. И если женщина не вылечила кариес до беременности, то за время ожидания малыша «маленькая черная дырочка» на зубе может превратиться в пульпит и спровоцировать периодонтит (инфекционно-воспалительное поражение связочного аппарата зуба). На состояние зубов женщины во время беременность также может повлиять и дефицит кальция в организме из-за того, что часть его идет на формирование скелета будущего малыша.

Уже после рождения малыша маме зачастую и вовсе некогда заниматься своими зубами. Однако, целуя новорожденного, человек с воспаленными деснами рискует передать малышу все патогенные микроорганизмы из своей полости рта. Так можно нанести вред неокрепшей иммунной системе ребенка.

Именно поэтому стоматологи настоятельно рекомендуют решать все стоматологические вопросы еще до наступления беременности. Либо, если мамочка не успела этого сделать, как можно скорее вылечить все зубы после родов.

В реальности же не все так просто. Качественная стоматологическая помощь, особенно если требуется объемное лечение, сильно ударяет по семейному бюджету. Наиболее остро этот вопрос стоит в многодетных семьях, где родители руководствуются принципом «Все лучшее — детям», отодвигая собственное здоровье на второй план. А так делать нельзя.

Хорошо, что сейчас многодетные родители могут оплатить лечение зубов за счет средств регионального материнского капитала. Как это сделать?

Читайте подробности в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU