В Челябинске Алое Поле перекрыли заборами
В выходные на Алом Поле вокруг храма Александра Невского поставили деревянный забор, выкрашенный в красный цвет. Теперь в центре сквера не пройти, не проехать, ограждение придется обходить по другим тропинкам. Рабочие сказали, что здание собираются реставрировать, работы могут затянуться на три года.
Здание собираются реставрироватьФото: Юлия РЕУТОВА
Также на огороженной территории есть городские клумбы, на которых в этом году будут высаживать цветы, но вместо горожан ими буду любоваться рабочие.
Напомним, в феврале этого года власти объявили аукцион на реставрацию храма, на ремонт планировали потратить почти полмиллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU