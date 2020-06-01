2020-06-01T09:27:44+03:00
Общество

В Челябинске Алое Поле перекрыли заборами

Говорят, ограждения в сквере на три года
Ангелина ЗАКИРОВА
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Храм Александра Невского обнесли заборомХрам Александра Невского обнесли заборомФото: Юлия РЕУТОВА
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В выходные на Алом Поле вокруг храма Александра Невского поставили деревянный забор, выкрашенный в красный цвет. Теперь в центре сквера не пройти, не проехать, ограждение придется обходить по другим тропинкам. Рабочие сказали, что здание собираются реставрировать, работы могут затянуться на три года.

Здание собираются реставрировать Фото: Юлия РЕУТОВА

Здание собираются реставрироватьФото: Юлия РЕУТОВА

Также на огороженной территории есть городские клумбы, на которых в этом году будут высаживать цветы, но вместо горожан ими буду любоваться рабочие.

Напомним, в феврале этого года власти объявили аукцион на реставрацию храма, на ремонт планировали потратить почти полмиллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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