2020-06-01T13:13:35+03:00
Общество

Больше половины — бессимптомные. Текслер на федеральном ТВ-канале рассказал об эпидемии COVID-19

Губернатор Челябинской области озвучил, сколько южноуральцев лежит в больницах
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Губернатор Челябинской области рассказал в прямом эфире федерального ТВ-канала о ситуации с коронавирусом. Фото: gubernator74.ruГубернатор Челябинской области рассказал в прямом эфире федерального ТВ-канала о ситуации с коронавирусом. Фото: gubernator74.ru
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В понедельник, 1 июня, глава Челябинской области вышел в прямой эфир федерального ТВ-канала «Россия-24». Он рассказал о ситуации с коронавирусном в регионе.

— У нас 765 человек находятся на больничных койках из числа положительно тестированных. Это порядка 44% от тех, кто болеет на сегодняшний день. Остальные — это бесспимтомные случаи, — рассказал губернатор по скайпу журналисту.

Напомним, на сегодняшнее утро в регионе подтверждено 114 новых случаев COVID-19.

Под наблюдением врачей остается 1741 пациент, или чуть больше половины от всех зараженных с начала эпидемии. Из больниц за сутки выписано 13 вылечившихся.

Зафиксированы два новых летальных исхода.

В регионе развернуто 2,5 тыс. коек для лечения ковида. Все места оборудованы кислородом, в достаточном количестве есть аппараты ИВЛ.

Накануне, 31 мая, губернатор отменил двухнедельный карантин для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.

Но изоляция на две недели обязательна для возвращающихся из-за границы. Например, 31 мая в обсерватор «Смолино» в Челябинске доставили 23 туриста. Они прилетели из США. У всех взяли тесты на ковид.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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