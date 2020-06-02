У девушек в купальниках новый хозяин: клуб «Уралочка» переходит к властям Челябинской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:24:25+03:00

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Власти Челябинской области заберут у Златоуста прославленный ватерпольный клуб «Уралочка». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Правительство области провести обязало Минспорт региона провести юридические действия, связанные с реорганизацией и учреждением новой структуры клуба.

Фактически это означает, что учредителем клуба будет правительство региона и финансироваться он будет из областной казны. Ранее главным спонсором команды являлся Златоустовский металлургический завод, но предприятие давно уже не в состоянии оказывать ей помощь. Сейчас клуб носит название «Динамо-Уралочка».

Отметим, что ватерпольный клуб «Уралочка» тренируется и выступает в одноименном Центре олимпийской подготовки. Сам бассейн пока находится в муниципальной собственности, но вскоре перейдет в областное подчинение.

Здесь базируется и спортивная ватерпольная школа. ЦОП сегодня – это стандартная ванна для водного поло 25 на 33 метра, большой медицинский центр, тренажерные залы, залы дзюдо, водные аттракционы для детей, сауна, служба проката летнего спортивного инвентаря. Здесь также с пользой для здоровья проводят время школьники и воспитанники детских садов.

СПРАВКА «КП»

Клуб «Динамо-Уралочка» выступает с 1985 года. Женская команда из Златоуста является чемпионом СССР (1990 год) и пятикратным чемпионом России. Златоустовские ватерполистки постоянно входят в состав сборных команд России, они победители и призеры чемпионатов и первенств мира и Европы, Всемирных Универсиад, других крупнейших турниров. Более десятка воспитанниц – Заслуженные мастера спорта России.

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ИСТОЧНИК KP.RU