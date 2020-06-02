2020-06-02T13:24:25+03:00
Спорт

У девушек в купальниках новый хозяин: клуб «Уралочка» переходит к властям Челябинской области

Муниципальный центр изменит форму собственности
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Ватерполистки "Уралочки" входят в состав сборных команд России.Ватерполистки "Уралочки" входят в состав сборных команд России.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Власти Челябинской области заберут у Златоуста прославленный ватерпольный клуб «Уралочка». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Правительство области провести обязало Минспорт региона провести юридические действия, связанные с реорганизацией и учреждением новой структуры клуба.

Фактически это означает, что учредителем клуба будет правительство региона и финансироваться он будет из областной казны. Ранее главным спонсором команды являлся Златоустовский металлургический завод, но предприятие давно уже не в состоянии оказывать ей помощь. Сейчас клуб носит название «Динамо-Уралочка».

Отметим, что ватерпольный клуб «Уралочка» тренируется и выступает в одноименном Центре олимпийской подготовки. Сам бассейн пока находится в муниципальной собственности, но вскоре перейдет в областное подчинение.

Здесь базируется и спортивная ватерпольная школа. ЦОП сегодня – это стандартная ванна для водного поло 25 на 33 метра, большой медицинский центр, тренажерные залы, залы дзюдо, водные аттракционы для детей, сауна, служба проката летнего спортивного инвентаря. Здесь также с пользой для здоровья проводят время школьники и воспитанники детских садов.

СПРАВКА «КП»

Клуб «Динамо-Уралочка» выступает с 1985 года. Женская команда из Златоуста является чемпионом СССР (1990 год) и пятикратным чемпионом России. Златоустовские ватерполистки постоянно входят в состав сборных команд России, они победители и призеры чемпионатов и первенств мира и Европы, Всемирных Универсиад, других крупнейших турниров. Более десятка воспитанниц – Заслуженные мастера спорта России.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

Нам не страшен оливье: после Нового года красавицы-спортсменки с Урала показали стройные фигуры

Ватерполистки легендарной «Уралочки» знают секрет похудения после бурных праздничных застолий (фото)

«Прописаны как пожертвования»: опубликованы расходы на челябинский «Трактор» и прибыль клуба

Спойлер: клуб практически не приносит никакого дохода (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Челябинска начала проверку по инциденту с трансвеститом в «Пятерочке»
Пара из Челябинска освоила тандемный велосипед и планирует отправиться на нем в мини-путешествие
Новоселье через 90 лет. В Кыштыме переезжают жильцы аварийных домов
Что появится вместо ларьков в пешеходном переходе в центре Челябинска?
У девушек в купальниках новый хозяин: клуб «Уралочка» переходит к властям Челябинской области
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Цена хлеба. В Челябинской области аграрии получили миллиард рублей
«Лучшее видео, которые вы за сегодня увидите»: мужчина в форме РЖД на каблуках устроил дебош в челябинской «Пятерочке»
«Прописаны как пожертвования»: опубликованы расходы на челябинский «Трактор» и прибыль клуба
В Челябинской области ремонтируют дорогу на Харлуши