2020-06-02T14:16:39+03:00
Общество

Полиция Челябинска начала проверку по инциденту с трансвеститом в «Пятерочке»

Мужчина устроил дебош, охранник применил силу
Ирина ФАДЮШИНА
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Охранники сообщили о случившемся в полицию. Фото: BAZAОхранники сообщили о случившемся в полицию. Фото: BAZA
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Полиция начала проверку по инциденту в магазине «Пятерочка», главным героем которого стал мужчина в форме РЖД и женских сапогах на высоких каблуках. Обращение поступило от ЧОПовцев.

— Проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Инцидент произошел сегодня днем. Как удалось выяснить журналистам КП-Челябинск, этот магазин «Пятерочка» находится в ТД «Бессарабский» (ул. Салютная, 11, напротив «Сада Победы»).

Напомним, видео выложил канал BAZA. Мужчина в кителе и фуражке с символикой РЖД и сапогах на высоких каблуках, оскорбляет сначала сотрудников магазина, затем вступает в перепалку с охранниками. Его сопровождают к выходу, но тут фрик разворачивается и продолжает спорить. Ряженый выбивает из рук охранника какой-то предмет, в ответ ЧОПовец отвешивает ему удар по лицу, от которого тот с грохотом падает на пол.

«Лучшее видео, которые вы за сегодня увидите»: фрик в челябинской «Пятерочке».Видео: BAZA

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ИСТОЧНИК KP.RU

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