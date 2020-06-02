Полиция Челябинска начала проверку по инциденту с трансвеститом в «Пятерочке»

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:16:39+03:00

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Полиция начала проверку по инциденту в магазине «Пятерочка», главным героем которого стал мужчина в форме РЖД и женских сапогах на высоких каблуках. Обращение поступило от ЧОПовцев.

— Проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Инцидент произошел сегодня днем. Как удалось выяснить журналистам КП-Челябинск, этот магазин «Пятерочка» находится в ТД «Бессарабский» (ул. Салютная, 11, напротив «Сада Победы»).

Напомним, видео выложил канал BAZA. Мужчина в кителе и фуражке с символикой РЖД и сапогах на высоких каблуках, оскорбляет сначала сотрудников магазина, затем вступает в перепалку с охранниками. Его сопровождают к выходу, но тут фрик разворачивается и продолжает спорить. Ряженый выбивает из рук охранника какой-то предмет, в ответ ЧОПовец отвешивает ему удар по лицу, от которого тот с грохотом падает на пол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/782669" frameborder="0"></iframe> «Лучшее видео, которые вы за сегодня увидите»: фрик в челябинской «Пятерочке».Видео: BAZA

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ИСТОЧНИК KP.RU