«Сдал тест на COVID-19, работает с удвоенной силой»: в ЛДПР прокомментировали состояние депутата Госдумы из Челябинска

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:11:47+03:00

Сейчас Виталий Пашин находится в Москве Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

СМИ сообщают о том, что Виталий Пашин заболел коронавирусом после рыбалки

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Депутат Госдумы от партии ЛДПР Виталий Пашин ждет результатов теста на коронавирус и продолжает работать. Об этом сообщила помощник парламентария, пресс-секретарь в регионального отделения партии Екатерина Томилова.

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О том, что Виталий Пашин болен COVID-19 сообщают СМИ со ссылкой на источники. При этом Екатерина Томилова не уточняет, какие результаты показывал предыдущий тест.

— Я не могу комментировать диагнозы. Знаю, что депутаты Госдумы регулярно сдают тест на коронавирус, — отметила Екатерина Томилова.

Сейчас депутат находится на самоизоляции дома в Москве. Сегодня утром он проводил совещание онлайн. По словам однопартийцев, его голос был вполне бодрым.

— С апреля у нас не было ни одно очной встречи, но работает он с удвоенной силой. На прошлой неделе внесли два законопроекта, — продолжает Екатерина Томилова. — Виталий Пашин очень серьезно относится к теме коронавируса. Даже в перчатках в магазин ходил.

Между тем, в число больных СМИ записали и бизнесмена Сергея Вайнштейна. Якобы они вместе с Виталием Пашиным были на рыбалке. В ЛДПР уточнили, что депутат действительно приезжал в Челябинск, но затруднились ответить, когда, ведь инкубационный период составляет две недели.

Коллеги Сергей Вайнштейна не подтверждают и не опровергают информацию. Между тем, директор компании «Строймеханизация» (принадлежит Вайнштейну), Сергея Сихарулидзе уже вернулся к работе. Ранее его госпитализировали с пневмонией. Одновременно с ним на больничной койке оказался министр строительства Виктор Тупикин, но у него коронавирус не подтвердился.

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ИСТОЧНИК KP.RU