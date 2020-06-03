«Требовали менять счетчик»: после жалобы КП-Челябинск лже-энергетиков накажут рублем

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:09:47+03:00

Ушлые бизнесмены требовали от жильцов поменять счетчики раньше времени. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Компания «Энергосети АС» выплатит штраф за ненадлежащую рекламу своих услуг, которая попала в почтовый ящик нашего читателя. Антимонопольная служба завершила проверку по жалобе КП-Челябинск и собирается наказать нерадивых газовщиков рублем.

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В январе 2020 года компания «Энегосети АС» разбросала листовки в подъездах дома по улице Блюхера, 2Г. Жителей дома предупреждали, что им нужно срочно заменить электросчетчики, так как сроки поверки уже истекли.

В рекламных листовках были такие фразы, как «предупреждение», «прибор учета электроэнергии… не соответствует… подлежит замене», «для замены… необходимо в кратчайшие сроки обратиться», а также ссылки на законодательство.

— При этом компания не имела данных о сроках поверки счетчиков в этом доме. А значит, предупреждение о необходимости поменять счетчик и обратиться в данную организацию могут не соответствовать действительности, — сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Реклама признана ненадлежащей. Компании «Энергосети АС» выдали предписание о прекращении нарушений. Компанию оштрафуют.

Когда и как положено менять счетчик, читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU