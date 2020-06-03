2020-06-03T10:56:54+03:00
Общество

Достраивать челябинское метро будет компания из Екатеринбурга

Компания победила в аукционе, предложив самую низкую цену
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Стало известно название компании-подрядчика, которая будет обслуживать недостроенный челябинский метрополитен. Победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену, стала компания «Спецподземстрой» из Екатеринбурга. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», на строительство метро в южноуральской столице подрядчик запросил вдвое меньше требуемого предшественниками.

— Что сказать? Внушительно. В Екатеринбурге, в отличие от Челябинска, метрополитен хотя бы функционирует. Может, и доведет дело до конца. К тому же, продолжение строительства метрополитена предварительно внесено в генплан, — уточняют авторы «Челябушки». — Однако не стоит забывать и про расхожее экспертное мнение: закапывать в землю миллиарды бессмысленно, лучше обновить прочие виды транспорта и выбрать наземный скоростной трамвай.

Известно, что по официальной документации компания «Спецподземстрой» займется строительно-монтажными работами на первом пусковом участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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