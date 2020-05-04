2020-06-03T15:48:39+03:00
Общество

«Оказался неэффективным»: «лежачий» светофор на Алом поле, купленный за 350 тысяч, демонтировали

Он прослужил пять лет
Екатерина АНДРЕЕВА
Поделиться:
Срок службы объекта заявлялся на уровне 10 лет.Срок службы объекта заявлялся на уровне 10 лет.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

От светодиодных полосок на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского остались только дыры в тротуаре. «Дублер» светофора появился в центре Челябинска пять лет назад, но уже тогда вызывал скепсис у горожан, хотя цена объекта была немаленькая — 350 тысяч. А теперь чиновники сами признали объект неэффективным и убрали его.

— Установка светодиодных линий была организована в качестве эксперимента производителем данного оборудования. Однако светодиодные полосы в зимний период времени оказались неэффективными, в связи с чем были отключены. Их применение на дорогах города не планируется, — рассказал КП-Челябинск председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров.

Хотя на презентации инновационного светофора журналистам рассказывали, что «у него очень широкий температурный режим: от -30 до +50 градусов». И срок службы заявлялся на уровне 10 лет.

От светофора остались только дыры в плитке. Фото: Валентина ВАГАНОВА

От светофора остались только дыры в плитке.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Напомним, на Свердловском проспекте продолжается ремонт тротуара. Старый асфальт убрали, вместо него положили плитку. В мэрии рассказали, что работы выполнены больше чем наполовину. И если погода позволит, скоро закончатся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
«Поехали!»: усть-катавские лифты будут встречать пассажиров голосом Гагарина
Карабаш пал: во всех районах Челябинской области есть больные COVID-19
Кризисные кражи: в Челябинске возбудили уголовное дело из-за воровства решеток ливневок
В Челябинской области 3-летняя девочка выпала из окна и погибла
В Челябинске отказались строить «РМК-Арену» на набережной
«Захотели уйти от рабства»: в Челябинске запускается новая сеть такси, которую создали сами таксисты
Сбербанк в Челябинске за день выдал 110 кредитов на возобновление бизнеса под 2%
На охранника, ударившего трансвестита в супермаркете Челябинска, завели уголовное дело
В Челябинске отремонтируют кукольный театр за 60 млн рублей
Все дети с 1 июня получат подарки от радио «Континенталь»
Райффайзенбанк предлагает #всесразу без границ: бесплатное обслуживание по дебетовой карте
Достраивать челябинское метро будет компания из Екатеринбурга
Туристов Челябинской области настоятельно попросили не посещать Аркаим из-за коронавируса
Туристов Челябинской области настоятельно попросили не посещать Аркаим из-за коронавируса
В Челябинской области выпустили сувенирные конверты с Ильменским заповедником
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 3 июня 2020 года: еще 114 новых случаев
В Челябинской области проверили незаконные пляжные ларьки
«Требовали менять счетчик»: после жалобы КП-Челябинск лже-энергетиков накажут рублем
Челябинский бизнесмен Артур Никитин требует признать его компанию банкротом
В Челябинской области врач торговал больничными листами
Сотрудники челябинского трубопрокатного завода заразились коронавирусом
12-летняя флейтистка из Челябинска прошла в финал национального отбора в оркестр Юрия Башмета
Будет прохладно: в Челябинской области ожидаются заморозки