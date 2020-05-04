«Оказался неэффективным»: «лежачий» светофор на Алом поле, купленный за 350 тысяч, демонтировали

4 Май 2020 2020-06-03T15:48:39+03:00

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От светодиодных полосок на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского остались только дыры в тротуаре. «Дублер» светофора появился в центре Челябинска пять лет назад, но уже тогда вызывал скепсис у горожан, хотя цена объекта была немаленькая — 350 тысяч. А теперь чиновники сами признали объект неэффективным и убрали его.

— Установка светодиодных линий была организована в качестве эксперимента производителем данного оборудования. Однако светодиодные полосы в зимний период времени оказались неэффективными, в связи с чем были отключены. Их применение на дорогах города не планируется, — рассказал КП-Челябинск председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров.

Хотя на презентации инновационного светофора журналистам рассказывали, что «у него очень широкий температурный режим: от -30 до +50 градусов». И срок службы заявлялся на уровне 10 лет.

От светофора остались только дыры в плитке.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Напомним, на Свердловском проспекте продолжается ремонт тротуара. Старый асфальт убрали, вместо него положили плитку. В мэрии рассказали, что работы выполнены больше чем наполовину. И если погода позволит, скоро закончатся.

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ИСТОЧНИК KP.RU