«Оказался неэффективным»: «лежачий» светофор на Алом поле, купленный за 350 тысяч, демонтировали
От светодиодных полосок на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского остались только дыры в тротуаре. «Дублер» светофора появился в центре Челябинска пять лет назад, но уже тогда вызывал скепсис у горожан, хотя цена объекта была немаленькая — 350 тысяч. А теперь чиновники сами признали объект неэффективным и убрали его.
— Установка светодиодных линий была организована в качестве эксперимента производителем данного оборудования. Однако светодиодные полосы в зимний период времени оказались неэффективными, в связи с чем были отключены. Их применение на дорогах города не планируется, — рассказал КП-Челябинск председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров.
Хотя на презентации инновационного светофора журналистам рассказывали, что «у него очень широкий температурный режим: от -30 до +50 градусов». И срок службы заявлялся на уровне 10 лет.
От светофора остались только дыры в плитке.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Напомним, на Свердловском проспекте продолжается ремонт тротуара. Старый асфальт убрали, вместо него положили плитку. В мэрии рассказали, что работы выполнены больше чем наполовину. И если погода позволит, скоро закончатся.
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ИСТОЧНИК KP.RU