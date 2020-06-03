Алексей Текслер поможет заботиться о медведе, который живет на трассе

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:44:14+03:00

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В среду, 3 июня, в соцсетях губернатор Алексей Текслер опубликовал фото 13-летнего медведя по кличке Малыш. Он живет в вольере на трассе М-5, у кафе. «Комсомолка» писала о непростой судьбе хищника. Придорожное заведение закрыто. В вольере мишке тесно.

«Увидел новость про медведя по кличке Малыш, который живет возле кафе на трассе М5 между Саткой и Бакалом, — сообщил губернатор. — Была информация, что кафе не работает, а зверя оставили без присмотра. Поручил разобраться. Сегодня там побывали ветеринары и зоозащитники. По их мнению, медведь не болеет, его кормят. Клетку отремонтируют, сделают дополнительное ограждение, чтобы защитить зверя от хулиганов. Поручил проверять Малыша, следить за его состоянием, помогать с едой».

Конечно место медведю на воле. Но Малыш выкормлен людьми, о себе он не позаботится.

— Посоветовался с Кареном Даллакяном, большим экспертом в этой области. Он считает, что искать зоопарк Малышу пока тоже не надо — он привык к этому месту. Буду следить за ситуацией с Малышом, чтобы у него были уход и забота. Люди в ответе за тех, кого приручают, — пообещал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU