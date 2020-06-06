Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 6 июня 2020 года: более ста заболевших и две смерти

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:30:20+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 6 июня 2020 года составляет 3719 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативная информация по количеству зараженных коронавирусом в Челябинске

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Минздрав опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Челябинской области. На утро 6 июня в регионе подтверждены 3719 случаев COVID-19. За сутки заболели еще 119 человек. От ковида сейчас лечатся 1931 южноуралец.

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За прошедшие сутки вылечились 70 человек. Всего с начала пандемии выписано из больниц 1721 пациентов.

13 человек переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы.

К сожалению, пополнилась и летальная статистика. От ковидной пневмонии скончались две пациентки 54 и 69 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU