Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 6 июня 2020 года: более ста заболевших и две смерти
Минздрав опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Челябинской области. На утро 6 июня в регионе подтверждены 3719 случаев COVID-19. За сутки заболели еще 119 человек. От ковида сейчас лечатся 1931 южноуралец.
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За прошедшие сутки вылечились 70 человек. Всего с начала пандемии выписано из больниц 1721 пациентов.
13 человек переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы.
К сожалению, пополнилась и летальная статистика. От ковидной пневмонии скончались две пациентки 54 и 69 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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