«Нельзя так бездумно рубить»: общественники показали, как вырубали рощу под «Алмаз» в Челябинске

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:10:09+03:00

Так они привлекли внимание к уничтожению деревьев для спорткомлекса на Тополинке

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Челябинские активисты сделали видеоролик, показывающий, как на месте зеленого участка в Ленинском районе вырос крупнейший торгово-развлекательный комплекс области. На кадрах видно, как небольшая роща превращается в пустырь с пеньками, а затем в «Алмаз». Страшно представить, сколько тогда деревьев пошло под топор.

Общественники сделали ролик, чтобы привлечь внимание к вырубке под стройку спорткомлекса на Тополиной аллеи. Ради него тоже хотят уничтожить часть леса.

— Я каждый день хожу на работу мимо «Алмаза» и вспомнил, что раньше тут были деревья, нашел фотки, смонтировал небольшое видео. Деревья растут десятилетиями, нельзя вот так бездумно все подряд рубить, — говорит активист Павел Кочнев.

Напомним, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов объяснил, что кардинально менять проект строительства комплекса уже поздно, но можно его скорректировать, чтобы сохранить максимальное количество деревьев. Губернатор Алексей Текслер сказал, что объект должен быть построен, сейчас на Северо-Западе слишком мало подобных мест, однако будут определенные изменения, чтобы не уничтожать лес.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/783423" frameborder="0"></iframe> Челябинские активисты показали, как ради ТРК «Алмаз» вырубили лес в Ленинском районе.Видео: Павел Кочнев

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ИСТОЧНИК KP.RU