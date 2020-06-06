Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 6 июня 2020 года: число погибших перевалило за полсотни

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:23:13+03:00

Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 6 июня 2020 года - 54 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки количество умерших от коронавируса в Челябинской области увеличилось на два человека

Изменить размер текста: A A

Планируя провести выходные в парке или на берегу, помните о безопасности. Число заболевших коронавирусом в регионе по-прежнему растет и, к сожалению, не всем удается победить болезнь. За прошедшие сутки летальную статистику пополнили две пациентки: 54-летняя жительница Чебаркульского района и 69-летняя жительница Челябинска. Они умерли от ковида.

Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — микробиолог ЧелГУ Светлана Андреева 00:00 00:00

По данным на 6 июня, количество умерших от коронавируса в Челябинской области перевалило за полсотни — 54 человека. 28 больных скончались от коронавируса, у 26 человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 3719 южноуральцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 6 июня 2020 года: толпы в МФЦ и подготовка к Параду Победы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 6 июня (подробнее)

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 6 июня 2020 года: полиция пустила в ход дубинки, в каком районе больше зараженных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 6 июня (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU