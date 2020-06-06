Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 6 июня 2020 года: число погибших перевалило за полсотни
Планируя провести выходные в парке или на берегу, помните о безопасности. Число заболевших коронавирусом в регионе по-прежнему растет и, к сожалению, не всем удается победить болезнь. За прошедшие сутки летальную статистику пополнили две пациентки: 54-летняя жительница Чебаркульского района и 69-летняя жительница Челябинска. Они умерли от ковида.
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По данным на 6 июня, количество умерших от коронавируса в Челябинской области перевалило за полсотни — 54 человека. 28 больных скончались от коронавируса, у 26 человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.
Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 3719 южноуральцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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