В Челябинске поставили забор посреди дороги
На Свердловском тракте посреди дороги появился забор. Как сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, это опасный участок, где специально установили защитное ограждение.
Посмотреть, как теперь выглядит проезжая часть можно на видео.
Новое защитное ограждение. Видео: пресс-служба администрации Челябинска.
На кадрах видно, что потоки автомобилей разделяет серый забор, установленный на сплошной линии.
Напомним, что этой весной Челябинск начали делать удобным и безопасным. С некоторых улиц исчезли ржавые ограждение, установленные вдоль дороги. Также на проспекте Ленина на месте больных деревьев появились молодые ивы.
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ИСТОЧНИК KP.RU