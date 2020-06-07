В Челябинске поставили забор посреди дороги

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:51:55+03:00

Установили его, чтобы сделать участок более безопасным

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На Свердловском тракте посреди дороги появился забор. Как сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, это опасный участок, где специально установили защитное ограждение.

Посмотреть, как теперь выглядит проезжая часть можно на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="358" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/783582" frameborder="0"></iframe> Новое защитное ограждение. Видео: пресс-служба администрации Челябинска.

На кадрах видно, что потоки автомобилей разделяет серый забор, установленный на сплошной линии.

Напомним, что этой весной Челябинск начали делать удобным и безопасным. С некоторых улиц исчезли ржавые ограждение, установленные вдоль дороги. Также на проспекте Ленина на месте больных деревьев появились молодые ивы.

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ИСТОЧНИК KP.RU