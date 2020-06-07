Алексей Текслер прогулялся по Челябинску с урбанистом Варламовым

7 Июнь 2020 2020-06-07T18:49:22+03:00

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В Челябинск прибыл московский урбанист Илья Варламов. Это не первый его визит на Южный Урал. Блогер уже критиковал город за широченные дороги, пыльные тротуары, заборы. Но прежние власти с урбанистом не встречались, на критику отмалчивались.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Сегодня, 7 июня, на прогулку с Варламовым отправился губернатор Алексей Текслер. Они прошлись по Кировке, осмотрели парк на Алом поле, побывали у памятника Курчатову.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Впечатлением губернатор поделился в соцсетях:

— Погуляли по Челябинску с @varlamov. Говорили о том, как должен измениться город, чтобы стать современным и комфортным. Услышал интересные идеи. Была и критика. В целом, уместная и по делу.

Текслер подчеркивает: в главном с Варламовым они сошлись: «Центр Челябинска (да и не только центр) недружелюбен к пешеходам. Нужны пешеходные зоны, зелень, скверы. Места, где можно будет отдохнуть, заняться спортом. Это актуально для многих наших городов».

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В следующий приезд Варламова губернатор планирует обсудить, как он выразился, «фактические изменения».

ИСТОЧНИК KP.RU