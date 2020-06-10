2020-06-10T12:26:26+03:00
Общество

«Словно джин из бутылки»: в центре Челябинска засняли смерч

Порывом ветра в небо подняло серую пыль
Ирина ГОЛЛАЙ
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Белый автобус на автовокзале не видно из-за пыли. Фото: читатель КП-Челябинск.Белый автобус на автовокзале не видно из-за пыли. Фото: читатель КП-Челябинск.
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Читатели КП-Челябинск прислали в редакцию видео «танцующей пыли». На кадрах видно, как ветер поднимает ввысь серые взвеси и закручивает их воронкой. Этакий маленький городской смерч.

— Словно джин из бутылки! — пошутил автор видео.

По центру Челябинска прогулялся смерч.Видео: читатель КП-Челябинск.

Не напугало известие и МЧС.

— Не знаю, можно ли назвать это явление смерчем. Может, пыль закрутило в воронку случайно. Такое у нас бывает, но редко. Однако до разрушений, насколько я помню, никогда не доходило. Иногда сильные порывы ветра срывают баннеры, крыши. Иногда крыши автомобилей, теплицы пробивает град. О разрушительной силе смерча на Южном Урале никто не слышал, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Сильный ветер сорвал вывеску и часть крыши. Фото: Вадим Архипов

Сильный ветер сорвал вывеску и часть крыши. Фото: Вадим Архипов

Последний раз впечатляющий смерч жители города наблюдали в сентябре 2019 года. Тогда высоченная черная воронка образовалась на территории одного из городских комбинатов. Смерч поднял в воздух угольную пыль, а затем растворился.

Такие воронки, как правило, образуются летом в жаркую погоду из-за разности атмосферного давления между верхними и нижними слоями атмосферы.

Смерч в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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