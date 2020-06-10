Челябинцам рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ в июле

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:26:06+03:00

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В среду, 10 июня, на аппаратном совещании губернатора Алексея Текслера с главами городов и районов, министр тарифного регулирования Татьяна Кучиц заявила, что с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в регионе подорожают на 3,6%. Это решение принято в декабре прошлого года. Учитывались инфляция, прогнозы роста цен на энергоносители, удорожание ремонтных работ и комплектующих для их проведения.

По словам Кучиц, экономически обоснованный рост платежей должен составить 18%. Однако, постановлением губернатора тарифы подорожают не более чем на 3,6%. Для субсидирования выпадающих доходов поставщикам энергоресурсов из бюджета области будет выделено 3,3 млрд руб.

Министр сообщила, что поставщики ресурсов недовольны установленной планкой роста. В министерстве проанализировали средний размер платежа по стране. В прошлом году он составил 89 руб. В Челябинской области эта величина в 2020 году составила от 55 до 90 руб.

В регионе действует система адресных субсидий. Они положены жителям региона, у которых совокупный платеж за услуги ЖКХ превышает указанные 3,6%. Доход семьи при этом не учитывается.

ИСТОЧНИК KP.RU