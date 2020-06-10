«А где нам еще кататься?»: скейтеры облюбовали новый памятник в Челябинске

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:15:11+03:00

Ребята разложили на постаменте свои вещи и катались на нем Фото: СОЦСЕТИ

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Челябинские скейтеры нашли новую площадку для катаний — памятник Столыпину возле органного зала. Это вызвало возмущение у горожан, ведь многие видели, как экстремалы портят постамент памятника Курчатову. Да и вообще монумент — не место для подобных развлечений.

Челябинка Лидия попыталась провести воспитательную беседу с ребятами.

— Ребята вроде не собирались отступать от своих затей. Причем, они весьма подкованные, умеют приводить доводы типа: «Не вы же владелец памятника» — дескать, какое вам дело. А в конце «разборки» один самый старший по виду сказал: «Предлагаю компромисс: мы еще 10 мин катаемся и уходим». Все время они задавали вопрос: а где нам еще кататься? — рассказала она.

В администрации Калининского района, посмотрев фотографии, пообещали отправить на место специалистов.

— Подобные действия со стороны горожан однозначно негативно отразятся на сохранности памятника. Сотрудниками Отдела благоустройства будет совершен выезд для его осмотра и при обнаружении порчи будет составлен акт и направлен в правоохранительные органы, — прокомментировали в пресс-службе администрации района.

Для любителей активного отдыха в Калининском районе обещают сделать воркаут-площадку. Она будет расположена возле ЛА «Трактор».

— По проекту на ней будут: скейт-парк, волейбольная и баскетбольная площадки, площадка для мини-футбола, место для игры в мяч, полянка с идеальным газоном для игры в фрисби, зона для воркаута. Зимой будет заливаться каток, а также будет проложена лыжня, — сообщили в администрации.

В рамках первого этапа в этом году запланировано обустройство покрытий спортплощадок, зон отдыха и пешеходных дорожек. Будут установлены урны и лавочки. Все остальное — в следующем году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/784215" frameborder="0"></iframe> Скейтеры катаются на памятнике в Челябинске.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Если вы станете свидетелем нарушения общественного порядка или порчи общественного имущества, позвоните в дежурную часть отдела полиции «Калининский» по телефонам: 772-14-14, 772-14-32.

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ИСТОЧНИК KP.RU