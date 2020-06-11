2020-06-11T13:37:05+03:00
Общество

В Челябинске для уборки парков и скверов закупили особую технику

«Комсомолка» узнала, нужны ли теперь дворники
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Вот такой оранжевый помощник.Вот такой оранжевый помощник.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Юркий уборщик оранжевого цвета воинственно шумит щетками и брызжет на тротуар водой. Мэрия для уборки парков и скверов купила шесть автомобилей: компактные машинки убирают тротуары от двух метров шириной. Цена автомобиля — шесть миллионов рублей. Заведовать ими будет муниципальное предприятие «Геоцентр». По распоряжению главы города Натальи Котовой предприятие займется обслуживанием общественных пространств — парков, скверов.

— Каждый год мы реконструируем и строим новые точки для пеших прогулок, — говорит замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов. — Частные подрядчики отвечают за улично-дорожную сеть. Мы — за общественные места.

В Челябинске вместо дворников улицы подметают машины.Видео: Кумейко Инна.

В дополнение к маленьким машинкам в Челябинск до конца июня поступит два больших уборочных автомобиля.

Зимой эти машины можно использовать для уборки снега, с помощью специального навесного оборудования.

Нужны ли дворники, если за чистоту дорожек теперь отвечает техника?

— Нужны, — говорит Куляшов. — С помощью метел пыль по-прежнему будет вычищать из труднодоступных мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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