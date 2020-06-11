В Челябинске для уборки парков и скверов закупили особую технику
Юркий уборщик оранжевого цвета воинственно шумит щетками и брызжет на тротуар водой. Мэрия для уборки парков и скверов купила шесть автомобилей: компактные машинки убирают тротуары от двух метров шириной. Цена автомобиля — шесть миллионов рублей. Заведовать ими будет муниципальное предприятие «Геоцентр». По распоряжению главы города Натальи Котовой предприятие займется обслуживанием общественных пространств — парков, скверов.
— Каждый год мы реконструируем и строим новые точки для пеших прогулок, — говорит замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов. — Частные подрядчики отвечают за улично-дорожную сеть. Мы — за общественные места.
В Челябинске вместо дворников улицы подметают машины.Видео: Кумейко Инна.
В дополнение к маленьким машинкам в Челябинск до конца июня поступит два больших уборочных автомобиля.
Зимой эти машины можно использовать для уборки снега, с помощью специального навесного оборудования.
Нужны ли дворники, если за чистоту дорожек теперь отвечает техника?
— Нужны, — говорит Куляшов. — С помощью метел пыль по-прежнему будет вычищать из труднодоступных мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU