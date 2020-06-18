2020-06-18T13:52:08+03:00
Общество

В Челябинске спасли бездомного рыжего пушистика, похожего на известного кота Боба

Сейчас ему подыскивают семью
Валентина ВАГАНОВА
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Бездомного назвали Бобом, в честь известного уличного кота. Фото: Баграт АгажановБездомного назвали Бобом, в честь известного уличного кота. Фото: Баграт Агажанов
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Любителей животных по всему миру на днях всколыхнула новость о смерти знаменитого кота Боба. Рыжий прославился уличными выступлениями со своим хозяином — музыкантом Джеймсом Боуэном. Джеймс спас бездомного кота много лет назад, а тот помог избавиться ему от наркозависимости. История этого дуэта тронула сердца миллионов, была описана в книгах и рассказана в фильме, где Боб сыграл сам себя.

Кот Боб со своим хозяином. Фото: instagram.com/streetcatnamedbob

Кот Боб со своим хозяином. Фото: instagram.com/streetcatnamedbob

В Челябинске в честь Боба назвали бездомного рыжика с непростой судьбой. Четыре дня назад его привезли в клинику известного челябинского ветеринара Баграта Агажанова.

Рыжик не как две капли воды похож на Боба. Но, возможно, это имя принесет ему счастье. Фото: Баграт Агажанов

Рыжик не как две капли воды похож на Боба. Но, возможно, это имя принесет ему счастье. Фото: Баграт Агажанов

Так кот выглядел, когда его только привезли в клинику. Фото: Баграт Агажанов

Так кот выглядел, когда его только привезли в клинику. Фото: Баграт Агажанов

Пушистый жил возле одного офисного центра, сотрудники приглядывали за ним. Но когда все ушли на самоизоляцию, хвостатый остался без присмотра. Придя с карантина, люди не узнали его: он был весь в коростах и мяукал от боли — подхватил лишай.

— Наши врачи стабилизировали состояние кота, провели терапию и очистили мордашку от зудящей гадости. Сперва трудно было разглядеть его внешность, вся мордочка, заселенная паразитами, была покрыта коростой, страшно было смотреть. А когда коросты убрали и выкупали кота, наши подписчики сразу узнали в нем знаменитого кота Боба. Мы присмотрелись и поразились сходству, — говорит ветеринар Баграт Агажанов.

Сейчас челябинскому коту Бобу подыскивают хозяев. Если вы хотите взять питомца себе, обратитесь в клинику «Добрый хвост».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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