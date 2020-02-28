«Сейчас нанесут животных в коробках»: известный ветеринар из Челябинска открыл клинику

Клиника «Добрый хвост» известного челябинского ветеринара-блогера Баграта Агажанова с 1 марта начинает прием четвероногих. Кстати, дата символичная, в этот день будет отмечаться День кошек.

Пушистый корреспондент «Комсомолки» стал первым клиентом новенькой ветлечебницы, прогулялся по кабинетам и оценил уровень обслуживания. Как проходил его визит — смотрите в нашем фоторепортаже.

ПРИЕМ БУДЕТ ИДТИ КРУГЛОСУТОЧНО

На входе Кренделя встретила улыбчивая администратор Ольга. Штат клиники уже набран — 18 человек, среди них шесть врачей, шесть ассистентов. Баграт отмечает: набрал сразу специалистов с опытом, поскольку процесс еще не отлажен.

Кренделя встретили как родного.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сам он теперь и за руководителя, и за доктора. Признается, уже соскучился по ветеринарии: три месяца сидел без работы. Из частной клиники доктор уволился из-за разногласий с руководством, стал лепить пельмени на заказ.

Вскоре депутат Госдумы Владимир Бурматов помог Баграту найти инвестора для открытия собственной ветлечебницы. Кто вложился в проект и сколько денег ушло, Баграт рассказывать не стал. Отметил лишь, что название «Добрый хвост» придумал инвестор.

Пока в здании шел ремонт, ветеринар едва ли не жил здесь: и контролировал, и сам участвовал в процессе. Даже во время нашего приезда он нет-нет да отвлекался на какие-то дела: то мебель нужно затащить, то посчитать и разложить инструменты.

Вот такой стильный ресепшн в клинике.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Клиенты могут посидеть на удобном диванчике, ожидая своей очереди.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Хотели построить клинику на Тополинке, там клиник нет, только два ветеринарных кабинета. Но ценник на площадь бешеный. Поэтому обосновались здесь, в поселке Шершни, за кольцом. Это двухэтажное здание в собственности. Надеемся, клиентов будет достаточно, клинику хорошо видно с дороги, плюс позже сделаем придорожную рекламу, — рассказывает Баграт, осматривая Кренделя.

Крендель «жалуется» ветеринару на свои болячки.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Хвостатый журналист воспользовался служебным положением и «пожаловался» ветеринару на... обвисший живот. Висячее брюшко стало заметно после стрижки. Но доктор успокоил — кто-то просто много ест и набрал лишнего. Нужно кушать корм не когда захочется, а как рекомендует производитель на упаковке.

Еще в ноябре Крендель удостоился звания самого стройного кота, правда, среди толстопузых. Тогда ему это польстило и на свои формы он забил. А теперь точно придется худеть.

На всякий случай Кренделя еще послушали.Фото: Валентина ВАГАНОВА

И проверили зубы. Все в норме, здоров!Фото: Валентина ВАГАНОВА

На первом этаже клиники расположены смотровая, процедурная, вмещающая сразу четырех животных, грумерская, лаборатория для анализов, УЗИ и рентгент-кабинеты. На втором — три операционных блока, стационар на 10 животных и отдельный блок для крупной собаки.

Процедурная одновременно может вместить четырех животных.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В клинике есть собственная лаборатория.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ветлечебница будет помогать питомцам круглосуточно. В Челябинске сейчас пять клиник, работающих по такому графику. В планах у Баграта организовать выезд к пациентам на дом. А еще открыть при клинике ветаптеку. Но на нее нужно будет получить лицензию.

А это стационар.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Кренделю сюда не нужно, он здоров, но, как настоящий журналист, проверил на себе, удобно ли тут.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В КЛИНИКЕ ЛЕЧАТ БРОШЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

«Добрый хвост» помогает собакам и кошкам из приюта. Деньги за лечение медики не берут, только за медикаменты. Баграт еще в прошлом году взял шефство над приютами «Я живой» и «Лис». Два питомца, спасенных волонтерами, уже поправили здоровье здесь.

— Меня все предупреждают: «Баграт, тебе сейчас нанесут животных в коробках». Поэтому я поставил камеры. Сейчас по закону выбрасывать животных запрещено, можно привлечь человека к ответственности. А про отказников, которых решили усыпить, а не лечить, скажу так: если люди готовы отказаться, я буду рад, что они придут ко мне, а не выбросят животное куда-нибудь. Если питомец надоел им, зачем его мучить. Как показывает практика, мы сможем вылечить его и найти ему хозяина.

Персонал клиники готов к встрече пациентов.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Напомним, Баграт стал известен после публикации КП-Челябинск. В интервью он рассказал, что бесплатно спасает животных, принесенных хозяевами на эвтаназию. Его поступок тронул десятки людей. Но тут же нашлись недоброжелатели.

Юрист и зоозащитница из Санкт-Петербурга Анна Разинова написала жалобу в прокуратуру на Баграта. По ее мнению, ветврач нарушает закон, получая деньги за эвтаназию и не усыпляя животных. Челябинскому Айболиту грозили серьезные проблемы.

История облетела всю страну. За Баграта вступились журналисты, звезды и политики. Был даже запущен флешмоб #багратмыстобой. За две недели число подписчиков врача в инстаграме выросло с 5 до 40 тысяч. Точку в разбирательстве поставил депутат Госдумы Владимир Бурматов. После разговора с ним Анна Разинова отозвала заявление из прокуратуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/763249" frameborder="0"></iframe> Ветеринар из Челябинска Баграт Агажанов проводит экскурсию по своей клинике..Видео: соцсети

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