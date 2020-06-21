2020-06-21T17:57:22+03:00
Общество

«Дерево посадить можно, а детскую жизнь не вернуть»: челябинцы поддержали строительство больницы в бору высадкой деревьев

К флешмобу присоединились и другие города области
Валентина ВАГАНОВА
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Возле дома по адресу Чичерина, 17 посадили груши. Фото: Доставка суши «Фудзи»Возле дома по адресу Чичерина, 17 посадили груши. Фото: Доставка суши «Фудзи»
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Хирургический корпус детской областной больницы, вокруг которого разгорелся скандал в конце прошлого года, будет построен. Его возведение одобрил на днях Алексей Текслер. Челябинцы, уставшие от дискуссий «дети или деревья» и считающие, что важно и то, и другое, запустили флешмоб. Они озеленяют дворы и выкладывают результаты своих трудов в соцсетях с посылом «Деревья посадить можно, а прерванную детскую жизнь вернуть нельзя». Пока флешмоб поддержали 15 человек, но он продолжает набирать обороты.

Челябинцы считают, что важна и детская больница, и экология, поэтому запустили такой флешмоб. Фото: Екатерина Гусельникова

Челябинцы считают, что важна и детская больница, и экология, поэтому запустили такой флешмоб. Фото: Екатерина Гусельникова

— Идут сажать семьями и в основном сажают не по одному дереву. К нам присоединился Кыштым. Хотелось бы видеть среди участников всю область. Мы верим, что это только начало, а для кого-то станет доброй традицией, — говорит организатор флешмоба Екатерина Гусельникова, создатель группы «МАМА, ПОМОГИ!», которая помогает онкобольным детям и их родителям.

Участники флешмоба высаживают деревья во дворах. Фото: Екатерина Гусельникова

Участники флешмоба высаживают деревья во дворах. Фото: Екатерина Гусельникова

Идею поддержали и предприниматели. Так, возле ресторана доставки суши на Северо-Западе Челябинска на днях появились саженцы груш.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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