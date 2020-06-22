В «ЧелябГЭТ» прокомментировали увольнение Александра Павлюченко с должности директора

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:18:50+03:00

И объяснили отказ от участия в торгах

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В челябинском «Горэлектротрансе» официально подтвердили уход Александра Павлюченко. Данное решение связано с отказом предприятия в участии «в экономически нецелесообразных муниципальных контрактах на пассажироперевозки», заявили на предприятии.

— Исполнение контрактов для предприятия в сложившихся условиях является невозможным по следующим причинам: увеличение единиц техники на маршрутах невозможно по причине отсутствия дополнительного подвижного состава (в т.ч. новых единиц транспорта), а также недостаточного количества водителей, — сообщила помощница Александра Павлюченко Екатерина Непогодина.

Как уточнили на предприятии, работа на имеющейся базе привела бы к нарушениям и, соответственно, штрафам. Каждый факт неисполнения налагается штрафом в размере пять тыс. рублей.

— Минимальная сумма штрафов могла составить 21 млн рублей. При размере контракта в 53,7 млн, — уточнили в ГЭТ. — В связи с вышеуказанными фактами, а также по причине падения пассажиропотока в период пандемии, было принято решение о неучастии предприятия в указанных муниципальных контрактах.

Из-за пандемии коронавируса в городе резко упал пассажиропоток: в апреле — на 3514422 человек по сравнению с тем же периодом 2019, в мае — на 2 235 848 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU