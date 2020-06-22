«Закрыли, но не все»: как работает онкоцентр в Челябинске после массовой вспышки коронавируса

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:56:27+03:00

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В понедельник, 22 июня, стало известно о массовой вспышке коронавируса в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины: положительный тест на ковид получили один сотрудник и 81 пациент. Еще 81 медик и 155 пациентов сдали анализы как контактные, но пока получили отрицательные результаты.

Из-за вспышки инфекции онкоцентр перешел на работу в новом режиме.

— Госпитализация в онкоцентр приостановлена, однако работает дневной стационар, — заявил главный врач ЧОКЦОиЯМ Андрей Важенин.

Чуть раньше Челябинска с подобной ситуации столкнулись онкологи из Свердловской области. Чтобы подавить вспышку, они потратили около трех недель.

— Возможно, мы действуем несколько жестче, чем можно было бы в этих условиях, но мы намерены надежно разорвать цепочку заражений и вернуться в работу, — говорит Андрей Важенин.

По словам медиков, в целом помощь онкобольным на Южном Урале не приостановлена. Часть пациентов направляются на лечение в Магнитогорск и Копейск.

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ИСТОЧНИК KP.RU