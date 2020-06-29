У «летников» самая пора: уже завтра в Челябинске откроются летние кафе, фитнес-центры и зоопарки
В Челябинской области смягчили ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса. С завтрашнего дня могут открываться летние веранды кафе, фитнес-центры и зоопарк. Но работать они могу только при соблюдении мер предосторожности.
Как сообщает городской телеграмм-канала «Челябушка», на решение властей повлияла положительная динамика: выявляемых пациентов меньше с каждым днем, ниже показатель смертности.
— Все очень своевременно. У «летников» — самая пора, из сезона они потеряли только около месяца (с учетом холодной погоды — пару недель от силы), — отмечают авторы «Челябушки». — Уверены, что приподнятое настроение в связи с послаблениями и у владельцев фитнес-клубов, которые были закрыты аж с конца марта, многие оказались на грани банкротства. Некоторые руководители даже пытались обратиться лично к губернатору с просьбой смягчить запреты.
Напомним, что в области до 12 июля продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Жители региона по-прежнему должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU