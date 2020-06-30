2020-06-30T05:54:23+03:00
Общество

Не дистант, а цифровая среда: родителей школьников напугала новость об учебе на удаленке

Челябинск станет экспериментальным городом по нововведениям
Поделиться:
Изменить размер текста:

Челябинцам, у которых есть дети-школьники, пришлось изрядно поволноваться: накануне в прессу просочилась информация, что с сентября в регионе стартует эксперимент от Минпросвета по применению цифровых технологий в учебных заведениях. Что само по себе, в общем-то, неплохо. Однако эта новость внесла переполох в родительских чатах. Как сообщает городской телеграмм-канала «Челябушка», родители пишут, что не бывает дыма без огня, и речь идет о продлении дистанта, который немало нервов поистрепал весной.

— С одной стороны — веяние времени: все уходит в диджитал и образованию там тоже есть местечко. С другой — волнения родителей понятны; что делать на постоянной удаленке тем, у кого по трое-четверо детей? — отмечают авторы «Челябушки». — Организаторы же уверяют, что в основе эксперимента — не переход на дистанцию, а создание цифровых возможностей в школах. Чувствуете разницу? «Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды» — не раз плюнуть, не одномоментный процесс, и уж тем более не вынужденное переключение на домашние компьютеры на фоне карантина. Во-первых, надо, чтобы проект не срезал кризис и заложенные деньги дошли до регионов-адресатов. Во-вторых, интернет для подобных новшеств должен быть бесперебойным и высокоскоростным, причем повсеместно. В южноуральской глубинке, например, над этим еще работать и работать.

Эксперимент по внедрению цифровой модели образования планируют проводить с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2022 года. Ожидается, что участие в нем примут не только школы, но еще колледжи и училища, допобразование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инспектор ГИБДД сбил велосипедиста в Челябинской области
Не дистант, а цифровая среда: родителей школьников напугала новость об учебе на удаленке
«Моя жена и я рады, что остаемся в Челябинске»: «Трактор» изменил контракт с Ником Бэйленом
«Карантин снимут во вторник»: перинатальный центр Челябинской области готов к приему беременных
В Челябинской области снова назревает проблема бродячих собак
Погода в Челябинске на 30 июня 2020: западный ветер и без перемен
В Челябинской области расширят список льготников для газификации
У «летников» самая пора: уже завтра в Челябинске откроются летние кафе, фитнес-центры и зоопарки
Новый подрядчик для челябинского метро наймет работников прошлой компании
Власти опровергли информацию о переходе Челябинской области на дистанционное образование
Текслер рассказал, когда газ придет в крупное село Челябинской области
За первый месяц лета пассажиропоток челябинского аэропорта увеличился в 3 раза
Уехал в НХЛ — плати: хоккеистов из Челябинска обяжут вернуть деньги родной спортшколе
В Челябинске осудили сотрудника оператора сотовой связи за распространение личных данных абонентов
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Для заразившихся коронавирусом на Южном Урале готовят новые койки
«Ждите, к вам приедут»: супруга челябинца, отправленного на карантин, осталась без анализа на коронавирус
В Челябинской области спасли трех рыбаков, потерявшихся в шторм
В Челябинской области рецидивист, находящийся в розыске, устроил дебош в магазине
Мэр Челябинска пообещала проконтролировать, как частники дезинфицируют маршрутки
Искали заброшенные шахты: в Челябинской области потерялись четыре туристки из Тюмени
Медика из Челябинска, попавшего под колеса сотрудницы ФСБ, отключили от ИВЛ
«Еще в пятницу смеялась на работе»: в Челябинске умерла известный журналист телевидения
В Челябинской области осудили мать, которая душила, била и морила голодом своих детей
«Задрали цену»: Челябинская область хочет отказаться от бактерицидных облучателей из Китая
Лень собирать документы и разбираться с условиями: Райффайзенбанк выяснил, почему россияне отказываются от рефинансирования
На челябинца завели уголовное дело за распространение в соцсетях фотографий несовершеннолетней
В Челябинский суд передали дело о халатности при ремонте памятника Ленину