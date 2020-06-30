Не дистант, а цифровая среда: родителей школьников напугала новость об учебе на удаленке

30 Июнь 2020 2020-06-30T05:54:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинцам, у которых есть дети-школьники, пришлось изрядно поволноваться: накануне в прессу просочилась информация, что с сентября в регионе стартует эксперимент от Минпросвета по применению цифровых технологий в учебных заведениях. Что само по себе, в общем-то, неплохо. Однако эта новость внесла переполох в родительских чатах. Как сообщает городской телеграмм-канала «Челябушка», родители пишут, что не бывает дыма без огня, и речь идет о продлении дистанта, который немало нервов поистрепал весной.

— С одной стороны — веяние времени: все уходит в диджитал и образованию там тоже есть местечко. С другой — волнения родителей понятны; что делать на постоянной удаленке тем, у кого по трое-четверо детей? — отмечают авторы «Челябушки». — Организаторы же уверяют, что в основе эксперимента — не переход на дистанцию, а создание цифровых возможностей в школах. Чувствуете разницу? «Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды» — не раз плюнуть, не одномоментный процесс, и уж тем более не вынужденное переключение на домашние компьютеры на фоне карантина. Во-первых, надо, чтобы проект не срезал кризис и заложенные деньги дошли до регионов-адресатов. Во-вторых, интернет для подобных новшеств должен быть бесперебойным и высокоскоростным, причем повсеместно. В южноуральской глубинке, например, над этим еще работать и работать.

Эксперимент по внедрению цифровой модели образования планируют проводить с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2022 года. Ожидается, что участие в нем примут не только школы, но еще колледжи и училища, допобразование.

ИСТОЧНИК KP.RU