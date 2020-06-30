2020-06-30T11:13:10+03:00
Общество

Эхо карантина: продажа ТРК «Фокус» отражает ситуацию на этом рынке в целом

Свое мнение высказали общественники
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Фото: сайт fokys.ruФото: сайт fokys.ru
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Челябинский бизнесмен Владимир Ланде выставил на продажу ТРК «Фокус». Именно он недавно направил открытое письмо в адрес президента Владимира Путина и говорил о потере части доходов из-за карантина. Из-за пандемии ковида «Фокус» (да и остальные собратья) три месяца работал в строго ограниченном режиме.

— Это смело можно называть эхом карантина. Челябинск настолько суров, что даже торгово-развлекательные центры здесь продаются на «Авито»: четырехэтажное здание площадью 59 тысяч квадратных метров оценили в 3,5 миллиарда рублей. Осторожно напомнив, к слову, что арендаторами являются SPAR, «М.Видео», «Снежная королева», DNS, «Л’Этуаль», десятки других брендов и киносеть «Мегаполис», — сообщает телеграм-канал «Челябушка». — В кризис региональное правительство заявило о готовности вдвое снизить налог на имущество для владельцев ТРК при уменьшении пропорциональной нагрузки арендаторам. Не зря нами высказывались опасения в связи с тем, как комплексы будут выходить с карантина — не окажутся ли галереи полупустыми и будет ли кому уменьшать нагрузку в принципе.

Напомним, что торгово-развлекательный центр «Фокус» в Челябинске был построен в 2009 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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