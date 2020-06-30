«Работаем в убыток»: челябинские маршрутчики рассказали о дезинфеции салонов

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:51:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне мэр Челябинска Наталья Котова пообещала проконтролировать, как частники дезинфицируют маршрутки — в том, что это вообще делают усомнились горожане. Маршрутчики решили сыграть на опережение и сами позвали журналистов, чтобы показать, как наводят чистоту. Корреспондент КП-Челябинск побывал на конечной маршруток №86 «Мехколонна».

Платные парковки у вокзала, опасные заборы в центре и советы от Варламова, — обсуждаем с вице-мэром Александром Егоровым 00:00 00:00

— Сейчас работаю каждый день, — рассказал дезинфектор Юрий Комар, — Все оплачивает база, и форма их и средства для дезинфекции. Смена составляет восемь часов, дальше идет пересменка. Работы проводятся на разных участках, не только здесь. Особенно начали часто нанимать в последнее время, до этого столько работы не было.

Для начала протирают поручни, затем опрыскивают пассажирские сиденья и пол. В последнюю очередь обрабатывают место водителя.

— У нас недалеко дома, люди из окон могут сами все видеть, что нужные работы проводятся. Могут сами сюда прийти и посмотреть, — рассказал директор предприятия-перевозчика ООО «Автолига» Александр Комельков.

Перед тем, как выпустить на линию, водителям измеряют температуру.

— Приходится лично, после каждого круга, измерять температуру, чтобы убедиться, что все водители в порядке. Учитывая, что сейчас надо и водителям зарплату платить, и дезинфекторам, и специальные средства покупать работа идет в убыток для базы, но администрация приказала, приходится выполнять. С другой стороны сейчас это правильно, лучше перестраховаться, — отмечает Александр Комельков.

— На зарплату никак не влияет указ, вообще, это правда. А касаемо дезинфекции, да, после каждого круга обрабатывают салон, возникает лишняя минутка передохнуть, — рассказал водитель Акмал Хакимов.

Это была лишь одна точка, отвечающая за один маршрут, а по всему Челябинску работает несколько десятков перевозчиков. Как следят за чистотой остальные базы, остается только догадываться и доверять отчетам, которые будут приходить Наталье Котовой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU