В Москве поддержат присвоение Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести»

1 Июль 2020 2020-07-01T07:54:27+03:00

Поддержать Челябинск и Магнитогорск можно на избирательных участках Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Поставить свою подпись можно на избирательном участке

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Представители южноуральского землячества в Москве поставят подпись за присвоение Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести».

Как жители Челябинской области относятся к поправкам в Конституцию и голосованию 00:00 00:00

— Что же касается трудовой доблести, проявленной во время Великой Отечественной войны, то, без сомнения, Челябинской области есть чем гордиться, — отметил руководитель региональной общественной организации «Челябинцы» Александр Валов. — Доблесть эта носила массовый характер, ее проявили все труженики нашего края — жители больших городов и маленьких поселков, промышленных предприятий, колхозов, совхозов. Нечеловеческим трудом и напряжением духовных и физических сил металлургов, шахтеров, строителей, оружейников, транспортников, ученых, военнослужащих, учителей, медиков, мужчин, женщин, стариков и детей ковалась победа в глубоком уральском тылу

Поддержать инициативу можно на избирательных участках в Челябинской области.

Напомним, в 8:00 началось голосование по изменениям Конституции России. Также у южноуральцев есть возможность проголосовать, не выходя из дома. Избирательные участки закроются в 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU