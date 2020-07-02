Томаш Гика останется в «Тракторе» еще на три года и привезет сына в Челябинск

2 Июль 2020 2020-07-02T08:16:44+03:00

Форвард хорошо показал себя в прошлом сезоне, несмотря на травмы

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27-летний Томаш Гика и «Трактор» договорились о новом контракте. Соглашение рассчитано на три года, то есть до конца сезона 2022/2023.

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— Я и моя семья очень рады, в особенности мой новорожденный сын. Так что три года будете видеть меня и мою семью в Челябинске. Я очень рад этому. Скоро увидимся! Берегите себя и свое здоровье, с нетерпением жду встречи со всеми вами, — рассказал в своем видеообращении к болельщикам Томаш Гика.

Отметим, что в июне в его семье родился сын, которого назвали Томашеком.

Спортивный директор клуба черно-белых Роман Беляев отметил, что Томаш является игроком ведущих звеньев, это профессионал с высоким общим уровнем мастерства.

— Его главные сильные стороны — скорость и бросок. В прошлом сезоне он доказал свой уровень, и несмотря на то, что из-за травмы ему не удалось провести все игры чемпионата, стал вторым снайпером и бомбардиром команды. Также можно отметить тот факт, что Томаш — лучший в КХЛ по точности передач среди всех нападающих лиги. Это ещё раз подчеркивает его класс, — сказал Роман Беляев.

В прошлом сезоне Томаш Гика сыграл за «Трактор» 14 матчей, набрав 7 (2+5) очков.

Напомним, ранее также был продлен контракт до конца сезона 2022-2023 (на три года) с американским защитником «Трактора» Ником Бэйленом.

Томаш Гика подписал соглашение с Трактором на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU