2020-07-02T05:51:49+03:00
Общество

Подведены итоги голосования по правкам в Конституцию в Челябинской области

Все протоколы уже обработаны
Лидия ПЕСКОВА
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Большая часть челябинцев высказались за поправки.Большая часть челябинцев высказались за поправки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На раннее утро четверга, 2 июля, в Челябинской области обработаны 100% протоколов голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба правительства области.

Явка по региону составила 65,87%. Чтобы проголосовать, на участки пришли 1,7 млн человек.

За поправки высказались 69,54% жителей области.

Против — 29,55%.

Еще 15 тысяч 570 бюллетеней признаны недействительными.

Данные избиркома.

Данные избиркома.

Как проходило голосование, можно подробнее прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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