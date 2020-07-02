Подведены итоги голосования по правкам в Конституцию в Челябинской области

2 Июль 2020 2020-07-02T05:51:49+03:00

Все протоколы уже обработаны

Изменить размер текста: A A

На раннее утро четверга, 2 июля, в Челябинской области обработаны 100% протоколов голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба правительства области.

Явка по региону составила 65,87%. Чтобы проголосовать, на участки пришли 1,7 млн человек.

За поправки высказались 69,54% жителей области.

Против — 29,55%.

Еще 15 тысяч 570 бюллетеней признаны недействительными.

Данные избиркома.

Как проходило голосование, можно подробнее прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В масках, с женами и детьми: как голосуют по поправкам в Конституцию РФ в Челябинске 1 июля 2020

О здоровье горожан сегодня позаботились с лихвой [фоторепортаж]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU