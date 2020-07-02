Подведены итоги голосования по правкам в Конституцию в Челябинской области
На раннее утро четверга, 2 июля, в Челябинской области обработаны 100% протоколов голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба правительства области.
Явка по региону составила 65,87%. Чтобы проголосовать, на участки пришли 1,7 млн человек.
За поправки высказались 69,54% жителей области.
Против — 29,55%.
Еще 15 тысяч 570 бюллетеней признаны недействительными.
Данные избиркома.
Как проходило голосование, можно подробнее прочитать здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU