Легковушка разнесла защитное ограждение на въезде в промзону Челябинска

2 Июль 2020 2020-07-02T14:46:35+03:00

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На Свердловском тракте возле Лакокрасочного завода автомобиль влетел в защитное ограждение. ДТП произошло сегодня, 2 июля.

— 20-летний водитель LADA Priora, в попытке избежать столкновения с фурой, за рулем которой находился 51-летний мужчина, не справился с управлением и врезался в защитное ограждение, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинску.

Фура не получила никаких повреждений. У легковушки сильно повреждена передняя часть. Один из столбиков ограждения был погнут.

Ранее этот участок признали аварийно опасным и в начале прошлого месяца встречные потоки автомобилей разделили серым ограждением.

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ИСТОЧНИК KP.RU