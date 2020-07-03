Еще один легионер «Трактора» продлил контракт с клубом на три года

3 Июль 2020 2020-07-03T17:15:41+03:00

Лукаш Седлак сыграет в "Тракторе" в паре с других чехом Томашем Гикой. Фото ХК "Трактор".

Черно-белые заключили соглашение с чешским форвардом Лукашем Седлаком до конца сезона 2022-2023 года

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Седлак оказался в составе челябинских «медведей» в мае 2019 года. Чешский легионер подписал контракт на два сезона. А сегодня, 3 июля «Трактор» объявил, что продлил контракт с форвардом до конца сезона 2022-2023.

В свое видеообращении к болельщикам Лукаш Седлак сказал, что очень хочет начать сезон, и что очень соскучился по хоккею. Напомним, 27-летний чешский нападающий в прошлом чемпионате КХЛ вошел в пятерку лучших снайперов лиги. С 23 шайбами Лукаш установил рекорд «Трактора» по количеству голов в сезоне, а по его окончанию получил «Приз зрительских симпатий» от челябинских болельщиков.

- Лукаш способен быть доминирующим игроком в лиге. Нам очень нравится тот хоккей, который он демонстрировал в связке с Томашем Гикой, - отметил спортивный директор ХК «Трактор» Роман Беляев.

Кстати, в прошлом сезоне Седлак в составе сборной Чехии стал лучшим снайпером одного из этапов Ерохоккейтура.

Недавно «Трактор» также продлил контракты до конца сезона с еще двумя иностранными игроками – Томашем Гикой и Ником Бэйленом.

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ИСТОЧНИК KP.RU