Сотрудницу Росгвардии, спасшую из воды мальчика, наградили почетной грамотой

3 Июль 2020 2020-07-03T20:38:49+03:00

Военнослужащую поблагодарили за неравнодушие, отзывчивость и грамотность действий в экстренной ситуации. Фото: Пресс-служба Росгвардии Челябинской области

Спасенному мальчику было всего лишь 6 лет

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Военнослужащая озёрской дивизии Уральского округа Росгвардии Наталья Голубенко получила почетную грамоту за спасение ребенка. Награду ей вручила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Сотрудницу Росгвардии поблагодарили за неравнодушие, отзывчивость и грамотность действий в экстренной ситуации.

Инцидент произошел в июне. Сотрудница Росгвардии Наталья Голубенко проезжала мимо Кыштымского пруда и заметила тонущего мальчика. Женщина остановила машину, бросилась к водоему и доплыла до ребенка, чтобы вытащить его на берег.

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ИСТОЧНИК KP.RU