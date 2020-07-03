2020-07-03T20:38:49+03:00
Общество

Сотрудницу Росгвардии, спасшую из воды мальчика, наградили почетной грамотой

Спасенному мальчику было всего лишь 6 лет
Рустам ЯХИН
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Военнослужащую поблагодарили за неравнодушие, отзывчивость и грамотность действий в экстренной ситуации. Фото: Пресс-служба Росгвардии Челябинской областиВоеннослужащую поблагодарили за неравнодушие, отзывчивость и грамотность действий в экстренной ситуации. Фото: Пресс-служба Росгвардии Челябинской области
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Военнослужащая озёрской дивизии Уральского округа Росгвардии Наталья Голубенко получила почетную грамоту за спасение ребенка. Награду ей вручила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Сотрудницу Росгвардии поблагодарили за неравнодушие, отзывчивость и грамотность действий в экстренной ситуации.

Инцидент произошел в июне. Сотрудница Росгвардии Наталья Голубенко проезжала мимо Кыштымского пруда и заметила тонущего мальчика. Женщина остановила машину, бросилась к водоему и доплыла до ребенка, чтобы вытащить его на берег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Сотрудницу Росгвардии, спасшую из воды мальчика, наградили почетной грамотой
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