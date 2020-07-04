2020-07-04T12:11:33+03:00
Общество

В Челябинске озеленят траспортную развязку

Всего должны высадить 30 деревьев
Ангелина ЗАКИРОВА
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В Челябинске высадят ели на транспортной развязке. Фото: пресс-служба администрации города.В Челябинске высадят ели на транспортной развязке. Фото: пресс-служба администрации города.
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Сегодня, 4 июля, в Челябинске на транспортной развязке Дзержинского — автодорога Меридиан начали высаживать ели. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

— К вечеру здесь посадят 30 крупномерных деревьев, за которыми будут внимательно следить и ухаживать, — рассказали в мэрии.

К работе приступили сегодня, 4 июля. Фото: пресс-служба администрации города.

К работе приступили сегодня, 4 июля. Фото: пресс-служба администрации города.

Напомним, замглавы Челябинска по городской среде Александр Егоров рассказал, что всего в городе должны озеленить 15 улиц. Это заявление он сделал после того, как горожане пожаловались на вырубку лип на проспекте Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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