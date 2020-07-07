Лучшие преподаватели ЮУрГУ подготовят школьников к ЕГЭ

7 Июль 2020 2020-07-07T07:14:47+03:00

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Южно-уральский государственный университет запускает для одиннадцатиклассников видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. Ведут консультации на безвозмездной основе преподаватели ЮУрГУ, являющиеся экспертами ЕГЭ.

— Университет понимает, насколько непросто школьникам в этом году подготовиться к экзаменам, поэтому мы запустили мастер-классы от наших ведущих преподавателей — экспертов ЕГЭ, где они подробно разберут для школьников сложные задачи и ответят на часто возникающие вопросы, — рассказал директор Центра по работе с абитуриентами ЮУрГУ Иван Сухих.

Напоминаем, что 20 июня стартовала приемная кампания во все вузы страны, которая проходит в дистанционном формате.

Для подачи заявления онлайн в ЮУрГУ работает соответствующий сервис с использованием личного кабинета абитуриента. Для прикрепления документов необходимо следовать простой инструкции.

На сайте Абитуриент ЮУрГУ вчерашние школьники и выпускники колледжей найдут информацию об университете, его институтах и высших школах, правилах приема и льготах.

Подробную информацию по поступлению в ЮУрГУ можно узнать по бесплатному телефону горячей линии для абитуриентов: 8 (800) 300-00-55.

Официальный сайт ЮУрГУ.

Сайт для абитуриентов ЮУрГУ.

Официальная группа ВКонтакте.

Официальная группа ВКонтакте для абитуриентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU