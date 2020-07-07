Общественный транспорт Челябинска возглавил новый начальник

7 Июль 2020 2020-07-07T13:28:07+03:00

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С сегодняшнего дня в должности руководителя ООО «Общественный городской транспорт» вышел новый руководитель — Валерий Кочетков. Он пришел на смену Александру Павлюченко и отправленному в отставку из «ОГТ» Дмитрию Холоду. Валерий Кочетков — личность не слишком известная широкой публике, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Что же, перемены в транспортной сфере начинаются с увольнений, это мы уже поняли. Пока неясно, к чему приведет кадровая чистка, но мэрия явно настроена решительно: лечить рыбу надо с головы, — отмечают авторы «Челябушки». — Формулировка «трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя» как бы намекает, что прежние управленцы не справились от слова «совсем».

По некоторым источникам, Валерий Кочетков в последние годы являлся руководителем компаний, занимающихся перевозками.

ИСТОЧНИК KP.RU