2020-07-07T13:28:07+03:00
Общество

Общественный транспорт Челябинска возглавил новый начальник

Он пришел на смену отправленному в отставку Дмитрию Холоду
Поделиться:
Изменить размер текста:

С сегодняшнего дня в должности руководителя ООО «Общественный городской транспорт» вышел новый руководитель — Валерий Кочетков. Он пришел на смену Александру Павлюченко и отправленному в отставку из «ОГТ» Дмитрию Холоду. Валерий Кочетков — личность не слишком известная широкой публике, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Что же, перемены в транспортной сфере начинаются с увольнений, это мы уже поняли. Пока неясно, к чему приведет кадровая чистка, но мэрия явно настроена решительно: лечить рыбу надо с головы, — отмечают авторы «Челябушки». — Формулировка «трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя» как бы намекает, что прежние управленцы не справились от слова «совсем».

По некоторым источникам, Валерий Кочетков в последние годы являлся руководителем компаний, занимающихся перевозками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поручил разобраться с мучителями львенка Симбы, которого спас челябинский ветеринар
Общественный транспорт Челябинска возглавил новый начальник
Есть пострадавшие: на выезде из Челябинска мотоциклист врезался в грузовик
Приемный покой ОКБ-3 переоборудуют под «ковидные» требования
Райффайзенбанк размещает первый выпуск инвестиционных облигаций
Во время пандемии коронавируса уменьшилось количество разводов в Челябинской области
ВТБ в мае выдал каждую третью ипотеку в Свердловской области
Больницы Южного Урала украсят картинами
В Челябинске внедорожник Infiniti столкнулся с отечественной легковушкой
Челябинская «трешка» вернется к скорой помощи
Сбербанк предложил «Ниагаре» «превратить» смартфон в терминал
Коек меньше, а исцеленных — больше
В Челябинской области переехали пешехода, лежащего на дороге
Игры в воде закончились трагично: в Челябинской области утонул восьмилетний мальчик
Губернатор проверил качество помощи копейским «почечникам»
Челябинского школьника выгнали с ЕГЭ по русскому языку
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 июля 2020 года: за сутки COVID унес четыре жизни
В Челябинской области стартовал конкурс на должность главы управления молодежной политики
В Челябинской области изменились правила оформления субсидии ЖКК
На Южном Урале объявили прием документов на должность руководителя Главного управления молодежной политики
Алексей Текслер и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников заключили соглашение
«Помогите круто спроектировать пространства»: жителей Челябинска просят высказать свое мнение по благоустройству скверов