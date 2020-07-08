В Челябинске появилось граффити «Город трудовой доблести»

8 Июль 2020 2020-07-08T18:05:09+03:00

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В Челябинске открылся новый арт-объект — граффити в честь присвоения южноуральской столице почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Изображение тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны появилось на улице Красной, а в создании рисунка в стиле «mural» поучаствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

С инициативой создать граффити в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести» выступили молодые челябинцы из федерации хип-хоп культуры, содействие оказала администрация города, подходящий фасад подобрали в оживленном центре мегаполиса. Работать над созданием арт-объекта начали на следующий день после подписания Президентом России Указа, и вот почти через неделю рисунок закончили.

Алексей Текслер пообщался с ребятами из федерации, познакомился с их культурой и предложил им принять участие в фестивале уличного искусства «Культурный код», который пройдет в Челябинске с 1 по 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU