В Челябинске открыли еще один бесплатный пляж и дали старт купальному сезону

9 Июль 2020 2020-07-09T08:51:57+03:00

Чтобы не перегреться, горожанам советуют плавать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все это как нельзя кстати, так как в городе - пекло

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В Челябинске установилась аномально жаркая погода. На этом фоне как нельзя кстати мэрия разрешила открыть купальный сезон и даже презентовала челябинцам новый бесплатный пляж.

— Муниципальный пляж открыт на Шершнях. Его территория огорожена, берег отсыпан новым песком, на пляже есть бесплатные кабинки для переодевания, навесы и туалет. Дежурят матросы-спасатели, — рассказали в управлении безопасности жизнедеятельности Челябинска.

На обустройство нового места отдыха город потратил порядка двух миллионов рублей. Пляж находится на Шершнях со стороны Изумрудного карьера.

Всего на территории Челябинска организовано 12 пляжей, где дежурят матросы городской поисково-спасательной службы.

Это три муниципальных пляжа:

— на Шершнях (проезд Шершневский бор, 6/1);

— на Смолино (пер. Дачный, 2/2);

— на Первом озере (пер. Мамина, 1).

Три ведомственных пляжа на озере Смолино:

— гостиничный комплекс «Березка» (ул. Чапаева, 112);

— «SMOLINOPARK» (ул. Чапаева, 114);

— пляж «Челябинского областного центра реабилитации».

Шесть частных пляжей:

— городской пляж на ул. Худякова, 22 к. 1 на Шершнях;

— «Белый парус» и «Ясень» (вблизи дома № 11 по пер. Большой) на Шшершнях;

— «Солнечный берег» (ул. Хуторная, 70/1) на Смолино;

— «Прибой» (за домом № 79 по ул. Новороссийская) на Смолино;

— «Восточный берег» (пр. Виктора Давыдова, 7) на Первом озере.

Жара "за 30" простоит в городе еще не меньше недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU