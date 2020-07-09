Из челябинского подземного перехода на площади Революции пропали исторические таблички
В подземном переходе на площади Революции снесли ларьки, и для челябинцев открылись указательные таблички, которые сохранились с советских времен. Их обещали восстановить, но недавно они исчезли со стен перехода, об этом сообщил общественник Лев Владов в группе «Челябинский урбанист».
— Сегодня я шел по переходу и обнаружил, что все надписи демонтированы. Сейчас там рушат ларечные перегородки. Взволнованный, я подошел к рабочему и спросил, а что сделали с буквами. Он сказал, что все надписи сохранены и «сложены по мешочкам», — пишет Лев Владов.
За рядом ларьков скрывалась навигация, которая сохранилась с советских временФото: Ангелина ЗАКИРОВА
Активист боится, что случайно эти «мешочки» с буквами полетят в помойку вместе с остальным строительным мусором. В МАУ «Сад имени Пушкина» заверили, что все с надписями будет в порядке.
— Никто ничего так просто не выкидывает. Это точно. Скорей всего, таблички сняли для проведения работ в подземном переходе, — рассказала заместитель директора МАУ «Сад имени Пушкина» Оксана Шаповал.
«Центрального гастронома» уже нет в Челябинске, зато есть память о немФото: Ангелина ЗАКИРОВА
Напомним, в начале июня от ларьков очистили подземный переход на пересечении ул. Воровского и пр. Ленина, сейчас работы проводят на улице Цвиллинга.
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ИСТОЧНИК KP.RU