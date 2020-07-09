2020-07-09T10:54:47+03:00
Общество

Из челябинского подземного перехода на площади Революции пропали исторические таблички

Челябинский урбанист боится, что их случайно выкинут
Ангелина ЗАКИРОВА
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Из подземного перехода на площади Революции пропали указательные таблички. Фото: Лев ВладовИз подземного перехода на площади Революции пропали указательные таблички. Фото: Лев Владов
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В подземном переходе на площади Революции снесли ларьки, и для челябинцев открылись указательные таблички, которые сохранились с советских времен. Их обещали восстановить, но недавно они исчезли со стен перехода, об этом сообщил общественник Лев Владов в группе «Челябинский урбанист».

— Сегодня я шел по переходу и обнаружил, что все надписи демонтированы. Сейчас там рушат ларечные перегородки. Взволнованный, я подошел к рабочему и спросил, а что сделали с буквами. Он сказал, что все надписи сохранены и «сложены по мешочкам», — пишет Лев Владов.

За рядом ларьков скрывалась навигация, которая сохранилась с советских времен Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

За рядом ларьков скрывалась навигация, которая сохранилась с советских временФото: Ангелина ЗАКИРОВА

Активист боится, что случайно эти «мешочки» с буквами полетят в помойку вместе с остальным строительным мусором. В МАУ «Сад имени Пушкина» заверили, что все с надписями будет в порядке.

— Никто ничего так просто не выкидывает. Это точно. Скорей всего, таблички сняли для проведения работ в подземном переходе, — рассказала заместитель директора МАУ «Сад имени Пушкина» Оксана Шаповал.

«Центрального гастронома» уже нет в Челябинске, зато есть память о нем Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

«Центрального гастронома» уже нет в Челябинске, зато есть память о немФото: Ангелина ЗАКИРОВА

Напомним, в начале июня от ларьков очистили подземный переход на пересечении ул. Воровского и пр. Ленина, сейчас работы проводят на улице Цвиллинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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