Больше красок: в Челябинске пройдет «Культурный код»

9 Июль 2020 2020-07-09T11:54:16+03:00

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В центре Челябинска теперь красуется мурал, посвященный труженикам тыла, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Вообще, все произошло молниеносно: город получил новый статус, возникла идея изобразить что-нибудь по случаю, на оргмоменты ушла неделя. В некоторых телеграм-каналах предлагают называть граффити губернаторским, потому как Алексей Текслер тоже приложил руку к его созданию. И это не фигура речи, — добавляют авторы «Челябушки». — А если вы думали, что ковид посмеет остановить фестиваль уличного искусства «Культурный код», проведения которого мы рьяно добивались минувшей весной, то нет — губернатор пригласил ребят, подаривших Челябушке доблестный мурал, к участию. Стрит-мероприятие ожидается с 1 по 25 августа.

Новый арт-объект в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести» появился в центре Челябинска на улице Красной.

ИСТОЧНИК KP.RU