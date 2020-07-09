2020-07-09T14:06:17+03:00
Общество

Знойная полоса: синоптики обещают, что +35 простоят в Челябинске не меньше недели

И намека на спад жары по их картам не видно
Лидия ПЕСКОВА
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Не сидите на солнце - получите тепловой удар.Не сидите на солнце - получите тепловой удар.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Синоптики обнародовали прогноз погоды до следующей среды, 15 июня. Они считают, что все это время в Челябинске будет жарко: до +35 градусов.

Месяц назад синоптики говорили, что июль на Южном Урале ожидается самым обычным, с температурой чуть ниже нормы и с дефицитом осадков. Осадков, на самом деле, до середины июля не видно. А жара обещает быть знатной.

В пятницу, 10 июля, в городе будет + 36, без осадков.

В субботу, 11 июля, + 36, возможен небольшой дождик.

В воскресенье, 12 июля, жара немного спадет до +30, без осадков.

В понедельник, 13 июля, +34 и без осадков.

Во вторник, среду, 14 и 15 июля, +35, без осадков.

Берегите себя, как можно реже выходите на улицу в пекло, почаще пейте и старайтесь охлаждать тело: купайтесь в озерах, принимайте душ, делайте компрессы из мокрых полотенец. А где в Челябинске окунуться, читайте в нашем отдельном материале. Публикуем для вас адреса открытых в городе пляжей и цены.

О первых признаках теплового удара здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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