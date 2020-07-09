Челябинский «Трактор» принял решение провести все свои сборы дома

9 Июль 2020 2020-07-09T16:19:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккейный клуб «Трактор» проведет сборы у себя дома в Челябинске. Руководство «черно-белых» приняло такое решение из-за текущей ситуации с пандемией коронавируса.

— С 15 июля по 2 августа тренировочный сбор прои дет в Челябинске, а не в Беларуси, после чего и продолжится в столице Южного Урала вплоть до 9 августа. Встречи с минским «Динамо» отменены, — рассказала пресс-служба хоккейного клуба.

Новый график «Трактора» теперь будет выглядеть следующим образом:

14 июля пройдет углубле нное медицинское обследование.

15 июля — 9 августа состоится тренировочныи сбор в Челябинске.

10-13 августа — участие в Кубке Республики Башкортостан в Уфе. Соперниками челябинского клуба станут: «Салават Юлаев» , «Нефтехимик» и «Северсталь».

15-22 августа — тренировочныи сбор в Челябинске.

20 августа —матч против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.

23-26 августа — участие в Кубке губернатора Челябинской области. Соперниками выступят: «Автомобилист», «Сибирь» и «Нефтехимик».

27-31 августа — тренировочныи сбор в Челябинске.

30 августа — контрольный матч против «Металлурга» в Магнитогорске.

В пресс-службе челябинского хокейного клуба также добавили, что в плане предсезонной подготовки могут появиться корректировки. Поэтому расписание может измениться.

Напомним, изначально «Трактор» планировал провести два контрольных матча с минским «Динамо» 30 июля и 1 августа. Однако позже белорусский клуб сообщил, что «черно-белые» не станут их гостями, поскольку по возвращении из Беларуси челябинские хоккеисты обязаны будут пройти двухнедельный карантин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU