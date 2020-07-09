2020-07-09T16:19:20+03:00
Общество

Челябинский «Трактор» принял решение провести все свои сборы дома

Ранее «Черно-белые» планировали встречу с минским «Динамо» в Беларуси
Рустам ЯХИН
Поделиться:
Пандемия коронавируса наносит удар и по хоккею. Фото: Хоккейный клуб «Трактор»Пандемия коронавируса наносит удар и по хоккею. Фото: Хоккейный клуб «Трактор»
Изменить размер текста:

Хоккейный клуб «Трактор» проведет сборы у себя дома в Челябинске. Руководство «черно-белых» приняло такое решение из-за текущей ситуации с пандемией коронавируса.

— С 15 июля по 2 августа тренировочный сбор прои дет в Челябинске, а не в Беларуси, после чего и продолжится в столице Южного Урала вплоть до 9 августа. Встречи с минским «Динамо» отменены, — рассказала пресс-служба хоккейного клуба.

Новый график «Трактора» теперь будет выглядеть следующим образом:

14 июля пройдет углубле нное медицинское обследование.

15 июля — 9 августа состоится тренировочныи сбор в Челябинске.

10-13 августа — участие в Кубке Республики Башкортостан в Уфе. Соперниками челябинского клуба станут: «Салават Юлаев» , «Нефтехимик» и «Северсталь».

15-22 августа — тренировочныи сбор в Челябинске.

20 августа —матч против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.

23-26 августа — участие в Кубке губернатора Челябинской области. Соперниками выступят: «Автомобилист», «Сибирь» и «Нефтехимик».

27-31 августа — тренировочныи сбор в Челябинске.

30 августа — контрольный матч против «Металлурга» в Магнитогорске.

В пресс-службе челябинского хокейного клуба также добавили, что в плане предсезонной подготовки могут появиться корректировки. Поэтому расписание может измениться.

Напомним, изначально «Трактор» планировал провести два контрольных матча с минским «Динамо» 30 июля и 1 августа. Однако позже белорусский клуб сообщил, что «черно-белые» не станут их гостями, поскольку по возвращении из Беларуси челябинские хоккеисты обязаны будут пройти двухнедельный карантин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запустил серию онлайн-конференций с представителями эмитентов
Юбилея не будет: В Челябинской области отменили Бушуевский фестиваль
Челябинский «Трактор» принял решение провести все свои сборы дома
«Райффайзен Лизинг Онлайн»: первая удаленная сделка автолизинга
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит
Председателя избирательного участка оштрафовали за подделку документов в Челябинской области
Знойная полоса: синоптики обещают, что +35 простоят в Челябинске не меньше недели
76% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн
В Челябинске появились первые пострадавшие от теплового удара
Утонул 12-летний мальчик, приехавший на Южный Урал из Свердловской области
Во время пандемии коронавируса в Челябинской области выстроилась толпа пенсионеров за бесплатной едой
Больше красок: в Челябинске пройдет «Культурный код»
Коллектор угрожал сжечь дом за долги бывшего мужа хозяйки в Челябинской области
Новый мост на Волге построят из металла ЧМК
Из челябинского подземного перехода на площади Революции пропали исторические таблички
За сутки в Челябинской области утонули два человека
Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 9 июля 2020 года: еще четыре человека погибли
Фигурант уголовного дела по взяткам при строительстве школы в «Парковом» останется за решеткой
У поселка Федоровка под Челябинском ограничат движение
«Вам плов в рулетиках привезли»: Магнитогорск могут признать антистолицей суши
В Челябинске открыли еще один бесплатный пляж и дали старт купальному сезону
Погода в Челябинске на 9 июля 2020: жара в областной центр пришла надолго
У челябинского «Трактора» сорвались тренировки в Беларуси из-за карантина по COVID-19
В Челябинске вновь ограничат движение сразу на нескольких улицах города
В Челябинске машина застряла в ограждении после столкновения с КАМАЗом