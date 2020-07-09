2020-07-09T18:35:44+03:00
Общество

В Челябинске пляж Первого озера признали безопасным и соответствующим санитарным нормам

На благоустройство территории было вложено более 2 млн рублей
Рустам ЯХИН
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Жители города уже начали отдых на пляже. Фото: пресс-служба администрации ЧелябинскаЖители города уже начали отдых на пляже. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
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В Челябинске проинспектировали пляж первого озера на соответствие нормам санитарии и безопасности. Как сообщили в пресс-службе мэрии, проверка была осуществлена 9 июля. В состав контрольной группы вошли представители министерства общественной безопасности региона, ГУ МЧС России и городской администрации. Специалисты проверили деятельность матросов-спасателей и мобильного комплекса информирования и оповещения населения. Также они оценили работы по благоустройству, которые были проведены в этом году.

Как рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, на облагораживание территории пляжа Первого озера было вложено более двух миллионов рублей, работы были проведены в течение двух месяцев.

— Здесь находятся медицинский пункт, информационные стенды, спасательная служба, которая ведет постоянное наблюдение. Кроме того, пляж оборудован современными раздевалками и душевыми кабинами, поделены детская и взрослые зоны для купания, проведено водолазное обследование дна. Мы можем видеть здесь и настилы, и сходы в воду для маломобильных групп населения. Также мы сделали теневой навес и современные лавочки. Но самое основное - завезен белоснежный песок. Здесь можно представить, что ты находишься на юге России и отдыхаешь на море, — отметил Александр Астахов.

Напомним, о начале открытия купального сезона в Челябинске стало известно 8 июля. Городские власти разрешили отдых на 12 пляжах столицы Южного Урала. Безопасность на этих водоемах обеспечивают около 100 человек поисково-спасательной службы города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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