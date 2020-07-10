Результаты ЕГЭ и ОГЭ не требуются: многопрофильный колледж ИСТиС ЮУрГУ приглашает абитуриентов

10 Июль 2020 2020-07-10T07:41:43+03:00

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В Многопрофильном колледже Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета в 2020 году набор осуществляется по пяти специальностям на контрактной основе:

40.02.02 Правоохранительная деятельность, на базе 9 классов и 11 классов;

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, на базе 9 классов;

19.02.10 Технология продукции общественного питания, на базе 9 классов;

43.02.11 Гостиничный сервис, на базе 9 классов;

43.02.10 «Туризм», на базе 9 классов.

Для поступления на специальности:

— не требуются результаты ЕГЭ, ОГЭ;

— иногородним предоставляется общежитие.

Условия поступления

Для поступления абитуриентам необходимо предъявить всего два документа: аттестат о соответствующем уровне образования и паспорт.

Подробную информацию можно узнать на сайте колледжа и на портале для абитуриентов.

ИСТОЧНИК KP.RU