2020-07-10T09:22:46+03:00
Происшествия

Суд отпустил бывшего вице-губернатора Челябинской области на свободу

Чиновнику удалось покинуть колонию раньше времени
Сергей СОТНИКОВ
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Сандаков в зале суда после задержанияСандаков в зале суда после задержанияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова.

В 2018-м году Николая Сандакова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 млн рублей за мошенничество, получение взятки и взлом чужой компьютерной почты. Бывший чиновник вину в коррупции и мошенничестве отрицал, а за взлом почты челябинских политологов принес извинения.

В середине октября 2019 Копейский городской суд рассмотрел ходатайство о замене колонии на принудительные работы. Суд разрешил заменить остаток срока на 22 месяца принудительных работ. Все это время Николай Сандаков должен был работать на указанном предприятии и отчислять в доход государства 20% своей зарплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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