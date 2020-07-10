Суд отпустил бывшего вице-губернатора Челябинской области на свободу
Сегодня Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова.
В 2018-м году Николая Сандакова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 млн рублей за мошенничество, получение взятки и взлом чужой компьютерной почты. Бывший чиновник вину в коррупции и мошенничестве отрицал, а за взлом почты челябинских политологов принес извинения.
В середине октября 2019 Копейский городской суд рассмотрел ходатайство о замене колонии на принудительные работы. Суд разрешил заменить остаток срока на 22 месяца принудительных работ. Все это время Николай Сандаков должен был работать на указанном предприятии и отчислять в доход государства 20% своей зарплаты.
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ИСТОЧНИК KP.RU