Погода в Челябинске на 11 июля 2020 года: пекло, но возможен град
На Южном Урале установилась аномально жаркая погода «за тридцать». Мы узнали в Челябинском гидрометцентре, какой будет погода в Челябинске 11 июля 2020 года.
Синоптики обещают сегодня один из самых жарких дней этого лета. Ночью температура воздуха в Челябинске держалась на отметке +21 градусоd, а днем воздух прогреется до +26 градусов.
Пятница накануне была солнечной, ясной, зато в субботу — переменная облачность, в городе пройдет кратковременный дождик. Синоптики говорят: разразится гроза. И самого неприятного: возможен град. Хотя совсем не понятно, как кусочки льда могут долететь до земли в такое пекло.
При грозе возможны сильные порывы ветра. Тем не менее до семи часов вечера понедельника, 13 июня, в городе объявлен режим «черного неба».
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ИСТОЧНИК KP.RU