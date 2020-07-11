2020-07-11T05:52:22+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 11 июля 2020 года: пекло, но возможен град

Рассказываем, какой будет погода на 11 июля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Синоптики обещают град.Синоптики обещают град.Фото: Александр ГЛУЗ
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На Южном Урале установилась аномально жаркая погода «за тридцать». Мы узнали в Челябинском гидрометцентре, какой будет погода в Челябинске 11 июля 2020 года.

Синоптики обещают сегодня один из самых жарких дней этого лета. Ночью температура воздуха в Челябинске держалась на отметке +21 градусоd, а днем воздух прогреется до +26 градусов.

Пятница накануне была солнечной, ясной, зато в субботу — переменная облачность, в городе пройдет кратковременный дождик. Синоптики говорят: разразится гроза. И самого неприятного: возможен град. Хотя совсем не понятно, как кусочки льда могут долететь до земли в такое пекло.

При грозе возможны сильные порывы ветра. Тем не менее до семи часов вечера понедельника, 13 июня, в городе объявлен режим «черного неба».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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