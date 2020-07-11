В Челябинске появился бюст Юрию Гагарину

11 Июль 2020 2020-07-11T07:20:03+03:00

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Памятный знак в честь первого космонавта появился на ул. Гагарина, 41 напротив библиотеки имени Мамина-Сибиряка. Объект изначально предполагалось установить как самостоятельный элемент, однако позже было принято решение о создании сквера.

Бюст установлен на гранитном постаменте. Также в сквере есть детский игровой комплекс с резиновым антитрамватичным покрытием, а жители постарше могут погулять и отдохнуть, присев на скамейки.

15% участников голосования считают, что в городе и так много объектов, посвященных Юрию ГагаринуФото: Елизавета ЗАДОРИНА

Напомним, что сделать сквер тематическим выбрали жители города в результате опроса на портале «Активный житель 74».

В опросе приняло участие 725 человек. Абсолютное большинство — 84,55% или 613 респондента посчитали, что такая идея должна быть реализована. Против высказались 112 человек или 15,45%, отметив, что объектов, носящих имя Юрия Гагарина, в городе уже достаточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU