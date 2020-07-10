2020-07-10T21:08:04+03:00
Общество

В Челябинске выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»

На принятие решения жителям города дали четыре дня
Рустам ЯХИН
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Стела будет находиться недалеко от памятника добровольцам-танкистам. Фото: пресс-служба мэрии ЧелябинскаСтела будет находиться недалеко от памятника добровольцам-танкистам. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска
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В Челябинске на портале «Активный житель 74» завершилось голосование по выбору места установки стелы «Город трудовой доблести». Среди предложенных вариантов рассматривались сквер около ЮУрГУ, Аллея Славы и Площадь Павших революционеров.

В результате проведенного опроса стела будет установлена на Алее Славы по улице Цвиллинга. За это место проголосовали 703 человека (48%). Отметим, что за площадь Павших революционеров отдали свой голос 531 респондентов (36,77%), а за сквер возле ЮУрГУ — 210 челябинцев (14,54%). Всего в опросе приняло участие 1444 человек.

Напомним, 2 июля Челябинску было присвоено звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В честь этого события в городе провели лазерное шоу и на протяжении нескольких дней пускали салюты.

Фото: «Активный житель 74»

Фото: «Активный житель 74»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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