2020-07-11T12:34:48+03:00
Общество

В Челябинской области откроют современные и удобные пляжи

Текслер рассказал о планах на следующее лето
Ангелина ЗАКИРОВА
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В Челябинской области появятся новые пляжи в следующем годуВ Челябинской области появятся новые пляжи в следующем годуФото: Валентина ВАГАНОВА
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Алексей Текслер пообещал, что в следующем году в Челябинской области станет больше современных и удобных пляжей. Их планируют открыть в каждом муниципалитете.

— В этом году запустили в регионе 5 новых пляжей и открыли 12 тех, что не работали в прошлом году. Занимаемся и благоустройством мест отдыха. Это только начало, — сообщает губернатор.

Также Алексей Текслер попросил южноуральцев выбирать безопасные места для отдых и только те пляжи, где дежурят спасатели.

Напомним, в город пришло настоящее лето, и челябинцы, спасаясь от жары, заполонили пляжи. Журналисты КП-Челябинск проверили их и рассказали, где можно искупаться и позагорать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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